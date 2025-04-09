Ковалёв: я возродил полутяжёлый вес, а Бетербиев и Бивол продвинули его до предела

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв высказался об успехе соотечественников Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола на профессиональном ринге.

«Сейчас в нашей российской коллекции добавилось ещё два абсолютных чемпиона, это Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, с чем их поздравляю. Честно говоря, горд за них, российские бойцы выжали из полутяжёлого веса всё возможное. Я его весь возродил, а они его, скажем так, продвинули до предела», — сказал Ковалёв в интервью «БОКС ТВ».

Ранее в команде Бивола сделали заявление об ожидаемой трилогии с Бетербиевым.

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