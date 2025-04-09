UFC 314: полный кард участников, список бойцов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

13 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314.

В главном бою экс-чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски сразится за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом.

В соглавном событии бывший претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер встретится с британцем Пэдди Пимблеттом.

Полный кард турнира UFC 314

Основной кард:

Алекс Волкановски — Диего Лопес;

Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт;

Брайс Митчелл — Жан Силва;

Яир Родригес — Патрисио Фрейре;

Никита Крылов — Доминик Рейес.

Предварительный кард:

Дэн Иге — Шон Вудсон;

Янь Сяонань — Вирна Жандироба;

Джим Миллер — Чейз Хупер;

Даррен Элкинс — Джулиан Эроса;

Седрик Дюма — Михал Олексейчук;

Су Мудаэрцзи — Митч Рапосо;

Тришон Гор — Марко Тулио;

Нора Корнолле — Хейли Коуэн.

Трансляцию проведут российские телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также просмотр турнира будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало главного турнира – в 2:00 мск.