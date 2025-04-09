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UFC 314: полный кард участников, список бойцов

UFC 314: полный кард участников, список бойцов
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13 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314.

В главном бою экс-чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски сразится за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом.

В соглавном событии бывший претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер встретится с британцем Пэдди Пимблеттом.

Полный кард турнира UFC 314

Основной кард:
Алекс Волкановски — Диего Лопес;
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт;
Брайс Митчелл — Жан Силва;
Яир Родригес — Патрисио Фрейре;
Никита Крылов — Доминик Рейес.

Предварительный кард:
Дэн Иге — Шон Вудсон;
Янь Сяонань — Вирна Жандироба;
Джим Миллер — Чейз Хупер;
Даррен Элкинс — Джулиан Эроса;
Седрик Дюма — Михал Олексейчук;
Су Мудаэрцзи — Митч Рапосо;
Тришон Гор — Марко Тулио;
Нора Корнолле — Хейли Коуэн.

Трансляцию проведут российские телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также просмотр турнира будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало главного турнира – в 2:00 мск.

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