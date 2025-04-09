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О'Мэлли оценил выступление Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили

О'Мэлли оценил выступление Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили
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Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о титульном поединке грузина Мераба Двалишвили и россиянина Умара Нурмагомедова, состоявшемся на турнире UFC 312 в феврале.

Напомним, Двалишвили победил единогласным судейским решением, нанеся Нурмагомедову первое поражение в карьере.

«Это был очень близкий бой до определённого момента. Умар проделал хорошую работу. Самый захватывающий бой Мераба, что я видел. Он выглядел потрясающе. Умар – киллер, боец высочайшего уровня, но Мераб сделал то, что должен был сделать, и закатил настоящее шоу. Это было впечатляющее выступление», – сказал О'Мэлли в интервью Ариэлю Хельвани.

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