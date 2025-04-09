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Глава WBC назвал гонорар, который предлагали Биволу за поединок с Бенавидесом

Глава WBC назвал гонорар, который предлагали Биволу за поединок с Бенавидесом
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Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о сорванных переговорах между полутяжеловесами Дмитрием Биволом и Дэвидом Бенавидесом.

По словам функционера, россиянину, отказавшемуся от титула WBC, предлагали $ 8 млн за бой с непобеждённым американцем.

«Биволу предлагали $ 8 млн, отличное предложение. В предыдущем бою с Бетербиевым он заработал 2,7 млн. В другом – меньше 3 млн», — приводит слова Сулеймана ESPN Deportes.

Ранее в команде Бивола сообщили, что третий поединок с Бетербиевым может состояться в конце года.

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