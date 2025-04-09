Сергей Ковалёв оценил победу Бивола в реванше с Бетербиевым

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв высказался о прошедшем реванше между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Кто больше удивил в реванше? Дима, конечно, потому что он сделал хорошую работу над ошибками, он более был уверен в своих действиях, более активным был, он реально вырос от первого боя. Поражение у него случилось, оно его не сломало, пережил это… Его это поражение закалило, и он справился с этим испытанием», — сказал Ковалёв в интервью «БОКС ТВ».

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.