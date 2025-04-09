Александр Поветкин прокомментировал снайперский рекорд Овечкина в НХЛ

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе российский боксёр Александр Поветкин поздравил хоккеиста и соотечественника Александра Овечкина, ставшего лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Александр Овечкин — великий спортсмен. Он большой молодец, установил такое достижение. Он пример для россиян», — приводит слова Поветкина ТАСС.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место в списке самых результативных игроков НХЛ (894).

Овечкин и Бекстрём сфотографировались с рекордной шайбой