Генсек EUBC: Бивол настоящий мужик. А WBC занимается политикой

Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) и глава Iron&Gloves Promotions Кирилл Щекутьев высказался об отказе Дмитрия Бивола от пояса WBC ради трилогии с Артуром Бетербиевым.

«Дима Бивол настоящий мужик, джентльмен. Он следует своим словам, сказанным после второго боя. Здесь больше вопросов к WBC и к Маурисио Сулейману, которые должны были пойти навстречу трилогии. Но я много раз говорил, что WBC перестала быть спортивной организацией. Она давно уже политическая. В WBC занимаются политикой, а не развитием спорта. Ну и пусть занимаются», — сказал Щекутьев корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.