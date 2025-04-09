13-летний украинский каратист отказался от фото и рукопожатия с россиянином

Курьёзный инцидент произошёл на юношеских соревнованиях по карате в Гвадалахаре (Испания).

Украинец Евгений Мельник, завоевавший бронзу в категории до 14 лет, отказался от фото от рукопожатия с россиянином Игорем Григорьевым, ставшим чемпионом.

Отметим, что Григорьев выступал под нейтральным флагом. Украинский спортсмен покинул зал сразу после награждения.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о включении бокса в программу Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США). Проведением турнира будет заниматься World Boxing – организация, созданная после разрыва МОК и Международной боксёрской ассоциации (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлёвым.