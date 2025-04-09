Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

13-летний украинский каратист отказался от фото и рукопожатия с россиянином

13-летний украинский каратист отказался от фото и рукопожатия с россиянином
Комментарии

Курьёзный инцидент произошёл на юношеских соревнованиях по карате в Гвадалахаре (Испания).

Украинец Евгений Мельник, завоевавший бронзу в категории до 14 лет, отказался от фото от рукопожатия с россиянином Игорем Григорьевым, ставшим чемпионом.

Отметим, что Григорьев выступал под нейтральным флагом. Украинский спортсмен покинул зал сразу после награждения.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о включении бокса в программу Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США). Проведением турнира будет заниматься World Boxing – организация, созданная после разрыва МОК и Международной боксёрской ассоциации (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлёвым.

Материалы по теме
«Для россиян ничего не меняется». Папин — про включение бокса в программу ОИ-2028
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android