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Юсуф Раисов заявил, что может завершить карьеру, если не попадёт в UFC

Юсуф Раисов заявил, что может завершить карьеру, если не попадёт в UFC
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Известный российский боец смешанного стиля Юсуф Раисов заявил, что может завершить профессиональную карьеру в том случае, если не попадёт в UFC.

«Для меня должна быть мотивация — вот это основа. А сегодня здесь, в России, я мотивации не вижу. Мне хочется выступить в UFC! Если не там, то я сомневаюсь, что вернусь в ММА. Может быть, перейду в бокс, посмотрим. А так — пока я настроен на UFC», — сказал Раисов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Юсуфу Раисову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2015-го по 2025-й выступал в ACA (в прошлом ACB), где становился чемпионом в полулёгком весе. Всего на его счету 22 победы и три поражения.

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