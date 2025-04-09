Американец Пико прокомментировал слухи о переговорах с Евлоевым

Экс-боец Bellator американец Аарон Пико прокомментировал слухи о переговорах с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Переговоры о бое с Евлоевым были. Вряд ли Мовсар понимает, насколько я хорош в борьбе. Мне сказали, что он согласился. Не знаю, что произошло. Евлоеву, скорее всего, посоветовали не соглашаться драться со мной», — приводит слова Пико издание MMAJunkie.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.