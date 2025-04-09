Ковалёв назвал свой счёт в реванше Бетербиев — Бивол

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалев высказался о прошедшем реванше между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Как насчитал по раундам? Я насчитал 8-4… в пользу Димы. Первый бой 7-5, тоже в пользу Димы, но отдали Артуру», — сказал Ковалев в интервью «БОКС ТВ».

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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Дмитрий Бивол раздаёт автографы после победы над Бетербиевым: