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Экс-боец UFC: у Чендлера нет добротной победы в организации

Экс-боец UFC: у Чендлера нет добротной победы в организации
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Бывший боец UFC Мэтт Браун высказался о карьере бывшего претендента на титул в лёгком весе (до 70 кг) американца Майкла Чендлера в лиге.

«Проблема Майкла Чендлера заключается в том, что у него нет добротной победы в UFC. Можно назвать Дэна Хукера, и это спорно. Каково качество победы над Хукером? Дэн вышел на победную серию и, наконец, заявил о себе. Сейчас эта победа была бы серьёзней. Тони Фергюсон — это не знаковая победа, не думаю, что кто-то поспорит с этим», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

Напомним, 13 апреля на турнире UFC 314 в Лос-Анджелесе (США) Чендлер сразится с британцем Пэдди Пимблеттом.

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