Экс-боец UFC: у Чендлера нет добротной победы в организации

Бывший боец UFC Мэтт Браун высказался о карьере бывшего претендента на титул в лёгком весе (до 70 кг) американца Майкла Чендлера в лиге.

«Проблема Майкла Чендлера заключается в том, что у него нет добротной победы в UFC. Можно назвать Дэна Хукера, и это спорно. Каково качество победы над Хукером? Дэн вышел на победную серию и, наконец, заявил о себе. Сейчас эта победа была бы серьёзней. Тони Фергюсон — это не знаковая победа, не думаю, что кто-то поспорит с этим», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

Напомним, 13 апреля на турнире UFC 314 в Лос-Анджелесе (США) Чендлер сразится с британцем Пэдди Пимблеттом.