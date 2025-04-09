Источник: Джервонта Дэвис проведёт реванш с Ламонтом Роучем

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 KO) проведёт реванш с соотечественником Ламонтом Роучем-младшим (25-1-2, 10 KO), сообщает в социальных сетях ресурс Boxing Kingdom.

По информации ресурса, Дэвис уже начал подготовку к бою.

Напомним, поединок Дэвиса и Роуча за титул WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) состоялся 1 марта в Бруклине (США). В девятом раунде Дэвис встал на колено, однако рефери не засчитал нокдаун. Судьи вынесли ничейный результат, на что многие представители боксёрской общественности отреагировали негативно.

Материалы по теме Джервонта Дэвис покинул топ-10 рейтинга The Ring после ничейного боя с Роучем

Джервонта Дэвис пришёл заспанным на открытую тренировку: