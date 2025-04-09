Волкановски: люди считают, что со мной покончено, но я знаю, что это не так

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с бразильцем Диего Лопесом, который состоится на турнире UFC 314.

«Послушайте, люди смотрят на поражения — очевидно, это был плохой период, — и они могут говорить о навыках и всё такое… Я выступил на коротком уведомлении [в реванше с Махачевым]. Я хотел принять рискованный бой с большой ставкой, был готов к этому и считал, что смогу всё сделать. Но этого не произошло. Я быстро вернулся и снова был пойман.

Многие скажут: «С ним покончено», и у людей есть полное право так считать. Но я парень, который приходит в зал и видит то, что делается на подготовке. И я сам знаю, что не закончил. Однако есть только один способ изменить мнение всех — выйти в клетку», — сказал Волкановски в интервью First Take.