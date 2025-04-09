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Клуб Петра Яна и Ивана Штыркова откроет филиал в Челябинске

Клуб Петра Яна и Ивана Штыркова откроет филиал в Челябинске
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Бойцовский клуб «Архангел Михаил» откроет филиал в Челябинске на новой РМК-Арене, открытие которой запланировано на 2026 год.

«Сейчас ММА очень востребованы у спортсменов. И здесь на арене должен быть филиал нашего клуба, чтобы ребята, которые тренируются в Челябинской области и представляют её на соревнованиях, могли делать это дома. Не у каждого из них есть возможность регулярно ездить на сборы в тот же Екатеринбург», — рассказал боец команды «Архангел Михаил» Иван Штырков.

Напомним, Ян свой последний бой проводил в ноябре 2024 года и победил там экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду. Что касается Штыркова, то он предыдущий поединок провёл в октябре 2024 года, где одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Хадисом Ибрагимовым.

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