Фрэнк Уоррен рассказал, почему Мозес Итаума не смог побить рекорд Майка Тайсона

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, почему его подопечный, проспект супертяжёлого дивизиона Мозес Итаума, не смог побить рекорд легендарного Майка Тайсона как самый молодой чемпион мира в истории тяжёлого дивизиона.

«Из-за того что сорвалось нечто реально знаковое в мире бокса, у Итаумы образовался простой в пять месяцев, и мы потеряли возможность побить рекорд Майка Тайсона. Теперь не ждите чего-то особенного. Потому что для нас сейчас важнее вернуться в привычное русло. В этом году Мозес проведёт три или четыре поединка», — приводит слова Уоррена TalkSport.

Cледующий бой Итаумы планируется на 24 мая в Англии.