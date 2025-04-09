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Фрэнк Уоррен рассказал, почему Мозес Итаума не смог побить рекорд Майка Тайсона

Фрэнк Уоррен рассказал, почему Мозес Итаума не смог побить рекорд Майка Тайсона
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Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, почему его подопечный, проспект супертяжёлого дивизиона Мозес Итаума, не смог побить рекорд легендарного Майка Тайсона как самый молодой чемпион мира в истории тяжёлого дивизиона.

«Из-за того что сорвалось нечто реально знаковое в мире бокса, у Итаумы образовался простой в пять месяцев, и мы потеряли возможность побить рекорд Майка Тайсона. Теперь не ждите чего-то особенного. Потому что для нас сейчас важнее вернуться в привычное русло. В этом году Мозес проведёт три или четыре поединка», — приводит слова Уоррена TalkSport.

Cледующий бой Итаумы планируется на 24 мая в Англии.

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