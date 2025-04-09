Магомед Анкалаев назвал вероятную дату и место реванша с Перейрой

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев намекнул на то, что его реванш с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Алексом Перейрой может состояться в августе 2025 года в Чикаго на одном из очередных номерных турниров UFC.

«В августе «Большой Анк» будет здесь, чтобы забить тебя сверху в стиле «Чикаго Буллз»» — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что первый бой между Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте 2025 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Анкалаев. Перейра этим поражением прервал свою серию из пяти побед подряд.