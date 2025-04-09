«Ответов на вопросы так и нет». Крис Алгиери высказался о победе Тимофея Цзю над Спенсером

Бывший чемпион мира в полусреднем весе, а ныне аналитик Крис Алгиери дал комментарий по поводу победы экс-чемпиона мира в первом среднем дивизионе Тимофея Цзю над американцем Джозефом Спенсером.

«Да, Цзю вернулся в плане будущих больших поединков. Но в плане того, вернулся ли он на самом деле ментально и физически, чтобы выступать на своём пике — мы этого не знаем. Ответов на вопросы так и нет после этого боя. Спенсер не особо много показал, чтобы нам о чём-то судить. Он на самом деле вообще не протестировал Тима», — сказал Алгиери на YouTube-канале Inside Boxing Life.

Напомним, что Цзю победил Спенсера техническим нокаутом в четвёртом раунде 6 апреля в Австралии.