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«Ответов на вопросы так и нет». Крис Алгиери высказался о победе Тимофея Цзю над Спенсером

«Ответов на вопросы так и нет». Крис Алгиери высказался о победе Тимофея Цзю над Спенсером
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе, а ныне аналитик Крис Алгиери дал комментарий по поводу победы экс-чемпиона мира в первом среднем дивизионе Тимофея Цзю над американцем Джозефом Спенсером.

«Да, Цзю вернулся в плане будущих больших поединков. Но в плане того, вернулся ли он на самом деле ментально и физически, чтобы выступать на своём пике — мы этого не знаем. Ответов на вопросы так и нет после этого боя. Спенсер не особо много показал, чтобы нам о чём-то судить. Он на самом деле вообще не протестировал Тима», — сказал Алгиери на YouTube-канале Inside Boxing Life.

Напомним, что Цзю победил Спенсера техническим нокаутом в четвёртом раунде 6 апреля в Австралии.

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