Мэтт Браун высказался о поединке Майкла Чендлера и Пэдди Пимблетта

44-летний американский ветеран UFC Мэтт Браун дал комментарий по поводу предстоящего поединка экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера против популярного британского бойца Пэдди Пимблетта.

«Здесь или всё, или ничего. Ситуация, в которой сейчас находится Чендлер, называется именно так. Но у него всегда есть множество вариантов для дальнейших боёв. Без учёта результата этого боя он всегда будет пользоваться спросом. У него есть харизма, он умеет говорить, и я бы ему посоветовал в случае поражения задуматься о новой карьере ведущего подкастов», — приводит слова Брауна Bloody Elbow.

Напомним, бой между Чендлером и Пимблеттом состоится 12 апреля в Майами на UFC 314.