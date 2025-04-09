Бой Келвина Гастелума и Джо Пайфера перенесён на UFC 316

Бой между 28-летним американским средневесом UFC Джо Пайфером и популярным бойцом этой весовой категории Келвином Гастелумом официально перенесён на турнир UFC 316, который состоится 7 июня в Ньюарке (США). Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Напомним, первоначально бойцы планировали провести бой на турнире UFC Mexico, который проходил в марте в Мексике. Причиной тому стала болезнь Пайфера, которая настигла бойца в день боя и не позволила ему выйти в клетку.

«Мне все равно, если это будет звучать оскорбительно для вас, я никогда не вернусь в Мексику. Я всё делал правильно: спал в изолированном от всех месте, проделал всю эту тяжёлую работу перед боем, чтобы всё равно заболеть и не выступить», — написал Пайфер на своей странице в социальных сетях.