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Бой Келвина Гастелума и Джо Пайфера перенесён на UFC 316

Бой Келвина Гастелума и Джо Пайфера перенесён на UFC 316
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Бой между 28-летним американским средневесом UFC Джо Пайфером и популярным бойцом этой весовой категории Келвином Гастелумом официально перенесён на турнир UFC 316, который состоится 7 июня в Ньюарке (США). Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Напомним, первоначально бойцы планировали провести бой на турнире UFC Mexico, который проходил в марте в Мексике. Причиной тому стала болезнь Пайфера, которая настигла бойца в день боя и не позволила ему выйти в клетку.

«Мне все равно, если это будет звучать оскорбительно для вас, я никогда не вернусь в Мексику. Я всё делал правильно: спал в изолированном от всех месте, проделал всю эту тяжёлую работу перед боем, чтобы всё равно заболеть и не выступить», — написал Пайфер на своей странице в социальных сетях.

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