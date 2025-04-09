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«Меня никто не контролирует». Брайс Митчелл прокомментировал свои религиозные высказывания

«Меня никто не контролирует». Брайс Митчелл прокомментировал свои религиозные высказывания
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13-й номер рейтинга полулегковесов UFC Брайс Митчелл ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции UFC 314 на тему своих религиозных высказываний.

«Ни один человек не контролирует меня и не контролирует то, что я говорю… Ни один человек не определяет мои мысли и мое мнение», — сказал Митчелл во время пресс-конференции турнира UFC 314.

Напомним, что ранее Митчелл заявлял о том, что состоял в отношениях с ведьмой, из которой он пытался изгнать демонов. В итоге, пара разошлась, и колдунья пожелала Брайсу проиграть все его последующие поединки, после чего также пожелала смерти всем его детям.

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