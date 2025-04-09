Пётр Ян готов провести бой с Умаром Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян заявил о готовности провести бой против экс-претендента на титул в этом дивизионе Умара Нурмагомедова.

«Давай сделаем это. Пять раундов искр. Баку или Абу-Даби», — написал Ян у себя на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, последний бой Яна состоялся в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигейреду. Что касается Нурмагомедова, то его предыдущий поединок прошёл в январе 2025 года и завершился поражением единогласным судейским решением в бою с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.