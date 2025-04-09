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Менеджер Тайсона Фьюри ответил на вопрос о его возможном возвращении

Менеджер Тайсона Фьюри ответил на вопрос о его возможном возвращении
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Менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Спенсер Браун ответил на вопрос о возможном возвращении на ринг своего бывшего клиента.

«Будет ли он снова драться? Нет, он ушёл на пенсию. Возможно, сейчас ему немного скучно, но это естественно. Он просто наслаждается жизнью, бегает каждый день. Он действительно хорошо выглядит. Он загорелый, он в форме — в отличной форме. Я был очень удивлён, когда увидел его. Обычно он ест желейные конфеты и сладости, но на этот раз ничего такого. Он правильно соблюдает диету и весело проводит время с семьёй», — приводит слова менеджера Фьюри Мirror.

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