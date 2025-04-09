Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сауль Альварес рассказал, когда планирует завершить карьеру

Сауль Альварес рассказал, когда планирует завершить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO мексиканец Сауль «Канело» Альварес дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.

«Я уже очень многого достиг в боксе. Дрался со всеми топовыми бойцами. Завоевал множество титулов в разных весовых категориях. Был королём рейтинга pound-for-pound, был бойцом года. Если мы говорим о деньгах, их никогда не бывает достаточно. Но дело не только в деньгах. Речь идёт о том, чтобы наслаждаться всем этим

Я собираюсь делать свое дело, а затем, в 37-38 лет, настанет момент повесить перчатки на гвоздь», — приводит слова Альвареса TMZ.

Напомним, следующий бой Альвареса состоится 3 мая в Саудовской Аравии, где он сразится с чемпионом IBF кубинцем Уильямом Скуллом и может стать двукратным абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Материалы по теме
Канело повторяет самую глупую ошибку в боксе. На этом обжигались даже легенды
Канело повторяет самую глупую ошибку в боксе. На этом обжигались даже легенды
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android