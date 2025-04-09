Оскар де ла Хойя: мы не увидим реванша Хейни с Гарсией

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя считает, что реванш между Райаном Гарсией и Девином Хейни не состоится, поскольку Хейни не сможет победить в предварительном поединке с Хосе Рамиресом.

«Как Хейни вернётся психологически после сокрушительного поражения от Райана Гарсии? Я чувствую, что Рамирес позаботится о Девине. Мы не увидим реванш Гарсия-Хейни, потому что Рамирес разрушит эти планы», — приводит слова Оскара Boxing Scene.

Напомним, Хейни свой следующий бой проведёт 2 мая в Нью-Йорке, где сразится с Хосе Рамиресом, а также в рамках этого карда выступит и Гарсия в поединке против Роландо Ромеро.