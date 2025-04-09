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Опубликован официальный постер турнира UFC on ESPN 66

Опубликован официальный постер турнира UFC on ESPN 66
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26 апреля в Канзасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, где главным событием шоу станет бой в полусреднем весе между бразильским бойцом Карлосом Пратесом и ирландцем Ианом Гарри.

Накануне пресс-служба UFC опубликовала официальный постер, посвящённый этому событию.

UFC on ESPN 66

UFC on ESPN 66

Фото: UFC

Напомним, Пратес свой предыдущий бой проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу нокаутом в первом раунде над Нилом Магни. Сейчас его победная серия состоит из 11 поединков.

Что касается Гарри, то его последний поединок состоялся в декабре 2024 года и завершился поражением единогласным судейским решением от Шавката Рахмонова.

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