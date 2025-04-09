Маурисио Руффи: я хочу, чтобы мы с Макгрегором вместе победили русских

Один из ведущих проспектов лёгкого дивизиона UFC Маурисио Руффи заявил о том, что намерен пригласить звезду UFC Конора Макгрегора в роли секунданта на свой потенциальный бой против действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Когда я буду готов драться с Исламом Махачевым, когда я выйду против него в клетку, я хочу чтобы в моём углу был Конор Макгрегор, чтобы мы вместе победили русских. Я хочу, чтобы Макгрегор был там, я хочу, чтобы Макгрегор мог быть рядом и вкусить победу, когда я одержу её над этими русскими. Хабиб, конечно, тоже будет там, поэтому я хочу, чтобы Макгрегор был рядом. Я положу конец карьере Ислама Махачева», — приводит слова Руффи Аlloutfighting.