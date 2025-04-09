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Крис Юбэнк-младший: победа над Бенном выведет меня на бой с Канело

Крис Юбэнк-младший: победа над Бенном выведет меня на бой с Канело
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Один из топовых средневесов британец Крис Юбэнк-младший уверен, что гипотетическая победа в предстоящем поединке против Конора Бенна сможет предоставить ему возможность провести бой против действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса.

«Думаю, что это логичный следующий шаг. Да и сам Турки Аль аш-Шейх говорит, что победа в этом бою вполне может вывести меня на бой с Канело. Было бы здорово. Я на такое согласен», — приводит слова Юбэнка The Ring.

Напомним, Юбэнк свой следующий бой проведёт 26 апреля в Великобритании, где сразится со своим соотечественником Конором Бенном.

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