Крис Юбэнк-младший: победа над Бенном выведет меня на бой с Канело

Один из топовых средневесов британец Крис Юбэнк-младший уверен, что гипотетическая победа в предстоящем поединке против Конора Бенна сможет предоставить ему возможность провести бой против действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса.

«Думаю, что это логичный следующий шаг. Да и сам Турки Аль аш-Шейх говорит, что победа в этом бою вполне может вывести меня на бой с Канело. Было бы здорово. Я на такое согласен», — приводит слова Юбэнка The Ring.

Напомним, Юбэнк свой следующий бой проведёт 26 апреля в Великобритании, где сразится со своим соотечественником Конором Бенном.