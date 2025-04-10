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Джим Миллер сделал прогноз на предстоящий бой Волкановски с Лопесом

Джим Миллер сделал прогноз на предстоящий бой Волкановски с Лопесом
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Американский легковес UFC Джим Миллер дал свой прогноз на предстоящий бой за вакантный титул UFC в полулёгком весе между экс-чемпионом австралийцем Александром Волкановски и американцем Диего Лопесом.

«Склоняюсь к победе Волкановски. Я большой фан обоих парней, но, думаю, всё же Волкановски», — приводит слова Миллера MMA Junkie.

Напомним, бой между Волкановски и Лопесом состоится в главном событии турнира UFC 314, который пройдёт 12 апреля в Майами (США). На кону этого противостояния будет стоять титул UFC, который оставил его бывший обладатель Илия Топурия, решивший сменить весовую категорию.

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