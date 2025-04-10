Пэдди Пимблетт продемонстрировал свою актуальную форму перед боем с Чендлером

Популярный британский легковес UFC Пэдди Пимблетт показал свою боевую форму накануне поединка против экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера, с которым сразится на турнире UFC 314.

Пэдди Пимблетт Фото: UFC

Напомним, турнир UFC 314 состоится 12 апреля в Майами (США), а поединок Пимблетта и Чендлера станет его соглавным событием.

Пимблетт свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над Бобби Грином. Что касается Чендлера, то он свой последний бой провёл в ноябре 2024 года и потерпел там поражение единогласным решением судей от экс-чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры.