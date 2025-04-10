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Умар Нурмагомедов отреагировал на вызов на бой от Петра Яна

Умар Нурмагомедов отреагировал на вызов на бой от Петра Яна
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легчайшем весе российский боец Умар Нурмагомедов ответил на вызов на бой от соотечественника, экс-чемпиона UFC в этой весовой категории Петра Яна. Ранее Ян через социальные сети предложил Нурмагомедову провести пятираундовый поединок в Баку или Абу-Даби.

«Приятно удивлён вызову. Вперёд, Абу-Даби, октябрь», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Предыдущий бой Умара Нурмагомедова был титульным и прошёл в январе 2025 года, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили из Грузии одержал в нём победу единогласным судейским решением. Пётр Ян в ноябре 2024 года одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Видео: Пётр Ян продолжает тренировки к следующему бою в UFC

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