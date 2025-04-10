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Никита Крылов заявил, что официально будет представлять Россию в UFC

Никита Крылов заявил, что официально будет представлять Россию в UFC
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Полутяжеловес UFC Никита Крылов, долгое время выступавший в престижнейшей организации без флага, сообщил, что официально будет представлять Россию.

«К предыдущему бою я просил поставить Кисловодск, потому что уже продолжительное время живу этом городе и могу представлять его. То, что продолжительное время флага не было, было связано с тем, что основное место моего проживания был Донецк, а как мы знаем, на политической арене много дискуссий на этот счёт и не всеми признана его принадлежность, поэтому я предпочитал выступать без флага», — сказал Крылов на пресс-конференции.

Напомним, на UFC 314 Крылов сразится с американцем Домиником Рейесом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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