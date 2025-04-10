Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи сказал, когда надеется сразиться за титул UFC с Исламом Махачевым

Гэтжи сказал, когда надеется сразиться за титул UFC с Исламом Махачевым
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи высказался о возможном поединке с действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.

«Я готов подраться в июне. Махачев сказал, что хочет драться в июне. Надеюсь, я получу этот звонок. Я не первый день в путешествии, оно приближается к концу», — сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте, Гэтжи победил в реванше азербайджанца Рафаэля Физиева. Махачев UFC 311 в январе «задушил» в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.

Материалы по теме
Роберт Уиттакер выступил за немедленную организацию боя Махачев — Топурия

Джастин Гэтжи гуляет в женском платье

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android