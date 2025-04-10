Гэтжи сказал, когда надеется сразиться за титул UFC с Исламом Махачевым

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи высказался о возможном поединке с действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.

«Я готов подраться в июне. Махачев сказал, что хочет драться в июне. Надеюсь, я получу этот звонок. Я не первый день в путешествии, оно приближается к концу», — сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте, Гэтжи победил в реванше азербайджанца Рафаэля Физиева. Махачев UFC 311 в январе «задушил» в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.

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