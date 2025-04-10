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Крылов объяснил, почему бой Перейра — Анкалаев не оправдал его ожидания

Крылов объяснил, почему бой Перейра — Анкалаев не оправдал его ожидания
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Российский полутяжеловес UFC Никита Крылов высказался о минувшем титульном поединке между бразильцем Алексом Перейрой и соотечественником Магомедом Анкалаевым.

«Результат был скорее предсказуемым, чем неожиданным для меня. Но как будто бы ожидал немного большего от этого боя. Я думал, что Перейра будет больше идти вперёд, а Анкалаев будет больше переводить. Но сложилось всё с точностью наоборот – Алекс работал вторым номером, у Магомеда не получались переводы. Тот факт, что Перейра опасался переводов от Анкалаева, и заставило работать его в таком стиле», – сказал Крылов в интервью YouTube-каналу «Колос об ММА».

Напомним, поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе.

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