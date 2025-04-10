UFC уволил троих бойцов — MMA Fighting

Американский бойцовский промоушен UFC уволил очередных бойцов, сообщает издание MMA Fighting.

На этот раз организацию покинули:

— румынка Диана Белбита, выступающая в женском наилегчайшем весе (до 57 кг). Спортсменка дебютировала в UFC в 2019 году, на её счету две победы и шесть поражений;

— бразильянка Истела Нуньес, выступающая в женском минимальном весе (до 52 кг). Спортсменка дебютировала в UFC в 2021 году, на её счету ни одной победы и пять поражений;

— южнокореец Сен Ву Чой, выступающий в полулёгком весе (до 65 кг). Спортсмен дебютировал в UFC в 2019 году, на его счету четыре победы и семь поражений.