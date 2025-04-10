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Эдди Хирн: титул WBC должен был стоять на кону третьего боя Бивола и Бетербиева

Эдди Хирн: титул WBC должен был стоять на кону третьего боя Бивола и Бетербиева
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Эдди Хирн, сопромоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, прокомментировал отказ россиянина от титула WBC.

«Дело в том, что мы договорились о третьем поединке с Бетербиевым. Как по мне, титул WBC должен был стоять на кону. Хотя я понимаю давление санкционирующих организаций. Мы видели это в реванше Усика и Фьюри», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, ранее WBC назначил для Бивола обязательного претендента и обладателя временного титула, американца Дэвида Бенавидеса, команды боксёров должны были достичь соглашения до начала апреля, однако россиянин освободил пояс.

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