Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: Хильберто Рамирес сразится с экс-соперником Гассиева в июне

Инсайдер: Хильберто Рамирес сразится с экс-соперником Гассиева в июне
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион WBA и WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) мексиканец Хильберто Рамирес (47-1, 30 KO) проведёт защиту титулов в июне, сообщает в социальных сетях инсайдер Сальвадор Родригес.

Соперником Рамиреса станет экс-чемпион мира кубинец Юниер Дортикос (27-2, 25 KO), поединок запланирован на 29 июня. Место проведения пока неизвестно.

Юниеру Дортикосу 39 лет. Кубинец дебютировал как профессионал в 2011 году и в мае 2016-го завоевал временный титул WBA в первом тяжёлом весе, после чего был повышен до статуса регулярного чемпиона. В июне 2019-го стал двукратным чемпионом мира, завоевав титул IBF.

Дортикос дважды принимал участие в коммерческом турнире Всёмирная боксёрская суперсерия (WBSS), во втором сезоне дойдя до финала, где проиграл единогласным судейским решением латвийцу Майрису Бриедису.

Материалы по теме
Бивол перечислил соперников из крузервейта, с которыми желает подраться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android