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Промоутер Бенавидеса отреагировал на решение Бивола отказаться от титула WBC

Промоутер Бенавидеса отреагировал на решение Бивола отказаться от титула WBC
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Сэмпсон Левкович, промоутер американского полутяжеловеса Дэвида Бенавидеса, прокомментировал отказ абсолютного чемпиона россиянина Дмитрия Бивола от титула WBC.

«Бивол оставил титул, поскольку не захотел встречаться с Бенавидесом. Он хочет провести трилогию с Бетербиевым. Но все должны знать, что мы дадим победителю возможность вернуть титул WBC, в любое время. Мы находимся на расстоянии одного телефонного звонка», — приводит слова Левковича издание Fight Freaks Unite.

Напомним, ранее WBC назначил для Бивола обязательного претендента и обладателя временного титула, Бенавидеса, команды боксёров должны были достичь соглашения до начала апреля, однако россиянин освободил пояс.

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