Промоутер Бенавидеса отреагировал на решение Бивола отказаться от титула WBC

Сэмпсон Левкович, промоутер американского полутяжеловеса Дэвида Бенавидеса, прокомментировал отказ абсолютного чемпиона россиянина Дмитрия Бивола от титула WBC.

«Бивол оставил титул, поскольку не захотел встречаться с Бенавидесом. Он хочет провести трилогию с Бетербиевым. Но все должны знать, что мы дадим победителю возможность вернуть титул WBC, в любое время. Мы находимся на расстоянии одного телефонного звонка», — приводит слова Левковича издание Fight Freaks Unite.

Напомним, ранее WBC назначил для Бивола обязательного претендента и обладателя временного титула, Бенавидеса, команды боксёров должны были достичь соглашения до начала апреля, однако россиянин освободил пояс.