Крылов назвал себя единственным полутяжеловесом в UFC, способным дать бой Анкалаеву

Российский полутяжеловес UFC Никита Крылов высказался о потенциальном реванше с действующим чемпионом соотечественником Магомедом Анкалаевым.
«Кроме себя, я не вижу тех, кто может дать жёсткий бой Анкалаеву. У нас получился неплохой первый поединок. Если всё будет в порядке со здоровьем, с хорошим лагерем, я могу показать более уверенное выступление против него», — сказал Крылов в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».
Напомним, поединок Крылова и Анкалаева состоялся в феврале 2021 года на турнире UFC Fight Night 186 и завершился победой уроженца Дагестана единогласным решением.
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