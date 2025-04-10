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В команде Умара Нурмагомедова высказались о возможности боя с Петром Яном

В команде Умара Нурмагомедова высказались о возможности боя с Петром Яном
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Ризван Магомедов, менеджер экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умара Нурмагомедова, высказался о возможности поединка россиянина с бывшим чемпионом и соотечественником Петром Яном.

«Такой бой может пройти в Абу-Даби в октябре. Умар до сих пор залечивает свою травму, пока мы особенно не видим горизонт возвращения. Изначально мы планировали, что он вернётся к концу лета, но немного больше времени занимает процесс его восстановления. Мы будем отталкиваться от его восстановления. Бой с Яном – это хороший вариант. Умар – боец чемпионского калибра. Как ещё может быть, если не драться с сильными соперниками?» — приводит слова Магомедова ТАСС.

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