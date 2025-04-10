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Российские кикбоксёры будут выступать на международных турнирах с флагом и гимном

Российские кикбоксёры будут выступать на международных турнирах с флагом и гимном
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Председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков сообщил, что отечественным бойцам разрешат выступать на международных турнирах, проводимых под эгидой Всемирной федерации кикбоксинга (WKF), с национальным флагом и гимном.

«Мы достигли согласия по многим принципиальным вопросам, но главным является участие российских атлетов в международных соревнованиях, проводимых под эгидой WKF, с использованием государственной символики Российской Федерации — флага и гимна.

В планах — организация серии совместных турниров (Гран‑при) BRICS One Belt, One Road, в которых примут участие профессиональные спортсмены из стран, входящих в межправительственную организацию БРИКС+», — приводит слова Хасикова пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

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