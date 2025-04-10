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Стало известно, когда ACA введёт допинг-тесты для бойцов

Стало известно, когда ACA введёт допинг-тесты для бойцов
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Бойцовский промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщил, что проведёт допинг-тестирование для бойцов на предстоящем турнире ACA 185, который состоится 11 апреля в Минске (Беларусь).

По итогам процедуры взвешивания перед турниром будет определено 10 пар бойцов, которые попадут в пробный пул тестирования. Пробы сдадут победители. Первоначально будет исследоваться только один биоматериал, в дальнейшем также могут быть внедрены допинг-тесты анализов крови.

Кард турнира ACA 185

Основной кард:
Денис Магер — Андрей Кошкин;
Алексей Махно — Артём Дамковский;
Павел Гордеев — Виктор Макаренко;
Владислав Мишкевич — Леван Макашвили;
Рустам Керимов — Луис Рафаэль.

Предварительный кард:
Виктор Азатян — Элиас Сильверио;
Арби Агуев — Хорхе Гонзалез;
Артём Душенко — Сергей Стародуб;
Араш Садеги — Руслан Меджидов;
Чермен Гобаев — Владислав Новицкий;
Игорь Жирков — Аик Казарян;
Руан Перейра — Ахмед Хамзаев;
Эмомахди Орзузода — Мхитар Барсегян.

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