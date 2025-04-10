Стало известно, когда ACA введёт допинг-тесты для бойцов

Бойцовский промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщил, что проведёт допинг-тестирование для бойцов на предстоящем турнире ACA 185, который состоится 11 апреля в Минске (Беларусь).

По итогам процедуры взвешивания перед турниром будет определено 10 пар бойцов, которые попадут в пробный пул тестирования. Пробы сдадут победители. Первоначально будет исследоваться только один биоматериал, в дальнейшем также могут быть внедрены допинг-тесты анализов крови.

Кард турнира ACA 185

Основной кард:

Денис Магер — Андрей Кошкин;

Алексей Махно — Артём Дамковский;

Павел Гордеев — Виктор Макаренко;

Владислав Мишкевич — Леван Макашвили;

Рустам Керимов — Луис Рафаэль.

Предварительный кард:

Виктор Азатян — Элиас Сильверио;

Арби Агуев — Хорхе Гонзалез;

Артём Душенко — Сергей Стародуб;

Араш Садеги — Руслан Меджидов;

Чермен Гобаев — Владислав Новицкий;

Игорь Жирков — Аик Казарян;

Руан Перейра — Ахмед Хамзаев;

Эмомахди Орзузода — Мхитар Барсегян.