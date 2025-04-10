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Пётр Ян заявил, что не будет ждать боя с Умаром Нурмагомедовым

Пётр Ян заявил, что не будет ждать боя с Умаром Нурмагомедовым
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян сообщил, что намерен выступить уже в начале лета.

Напомним, ранее Ян вызвал на бой соотечественника Умара Нурмагомедова, однако в команде последнего сообщили, что он будет готов только к осени.

«Умар не готов! Я надеюсь, что найдётся достойный вызов на июнь (Баку) или июль (Абу-Даби)», — написал Ян в социальных сетях.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году и в июле 2020-го завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, досрочно остановив звёздного бразильца Жозе Альдо. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Ян победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Дейвисона Фигейреду.

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