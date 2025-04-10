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Волкановски назвал бойца, который может нокаутировать Махачева

Волкановски назвал бойца, который может нокаутировать Махачева
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгкой весовой категории (до 66 кг) австралиец Александр Волкановски считает, что испано-грузин Илия Топурия представляет наибольшую угрозу для чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Люди хотят списать Топурию со счетов. Но я вижу, что единственный способ, которым Ислам может проиграть, — это если кто-то его нокаутирует. У кого больше шансов сделать это — у кого-то вроде Илии Топурии», — приводит слова Волкановски аккаунт Home of Fight в X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Волкановски выступит на UFC 314 в кастомных шортах с отсылкой к Александру Македонскому.

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Волкановски выступит на UFC 314 в кастомных шортах с отсылкой к Александру Македонскому
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