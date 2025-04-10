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Усик и Дюбуа близки к согласованию реванша

Усик и Дюбуа близки к согласованию реванша
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Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Густаво Оливери подтвердил, что поступил запрос о проведении реванша между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённым украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии IBF британцем Даниэлем Дюбуа.

«В нашу организацию поступил запрос с просьбой рассмотреть возможность проведения объединительного боя между Усиком и Дюбуа. Мы публично объявим наше решение по данному вопросу, а также уточним статус Джозефа Паркера», — приводит слова Оливери портал Sky Sports.

Напомним, свой последний бой Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником стал представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Александра единогласным решением судей.

Дюбуа планировал провести защиту титула против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера 22 февраля в Саудовской Аравии, однако из-за болезни не смог принять участия в турнире, и его в итоге заменил африканец Мартин Баколе.

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