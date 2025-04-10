Чендлер назвал бойца, который должен следующим драться с Махачевым. Это не Топурия

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер назвал бойца, который должен стать следующим соперником чемпиона UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева.

«Если говорить от чистого сердца, то мне хотелось бы, чтобы Гэтжи получил титульный шанс. Этот парень, будучи главным претендентом в лёгком весе, поставил всё на кон в поединке с Холлоуэем. И он проиграл, после чего потерял свой статус.

Мы с Чарльзом разыгрывали в реванше позицию главного претендента. Однако сейчас в наш дивизион поднялся Топурия. Порье уходит на пенсию. А Ислам намекает на переход в полусредний вес. В СМИ много разговоров о будущем категории. Сам Махачев много чего говорил. Круче всего — это быть частью самой интересной категории в мире», — приводит слова Чендлера портал Bloody Elbow.