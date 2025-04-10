Умар Нурмагомедов исключил бой с Петром Яном этим летом

Третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов заявил, что не сможет драться с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 61 кг соотечественником Петром Яном. Кроме того, Молодой орёл сообщил, когда сможет провести следующий бой.

«Как бы сильно я ни хотел, получится подраться только в октябре. Драться с травмированной рукой — глупость. Вернусь, как буду здоров на 100%. Если кто-то спешит — никаких проблем. Всё впереди. Ещё подерёмся», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Умар разделил октагон с чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили. Поединок завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей.