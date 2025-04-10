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Манн: карьера Ковалёва — история, достойная легенды. Но для меня важнее моя карьера

Манн: карьера Ковалёва — история, достойная легенды. Но для меня важнее моя карьера
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Профессиональный немецкий боксёр Артур Манн (22-4, КО 13) обратился к своему предстоящему сопернику и бывшему чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе россиянину Сергею Ковалёву (35-5-1, КО 29) на русском языке.

«Сергей, я уважаю тебя и считаю одним из величайших боксёров своего времени. Твоя карьера — история, достойная легенды. Но для меня сейчас важнее моя собственная карьера и история. Несмотря на то что это будет твой прощальный поединок, я иду за тобой. Будь готов! Увидимся на ринге», — приводит слова Манна пресс-служба IBA.

Напомним, бой между Ковалёвым и Манном состоится 18 апреля в Челябинске. Встреча рассчитана на 10 раундов. На кону будет стоять титул IBA Intercontinental в первом тяжёлом весе.

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