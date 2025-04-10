Вице-президент АСА Бадаев объяснил, почему Мамиашвили агрессивно наградил Чермена Валиева

Вице-президент бойцовского промоушена АСА Асланбек Бадаев высказался о поведении главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, который агрессивно наградил экс-россиянина бронзового призёра Игр 2024 года Чермена Валиева из Албании, завоевавшего золото на ЧЕ-2025 по борьбе в категории до 74 кг. Мамиашвили дерзко надел медаль на чемпиона соревнований, после чего тот слегка отмахнулся.

«Не буду сейчас давать какую-то оценку тому, что произошло. Почему? Потому что я не знаю деталей, но со стороны было очень неприятно видеть, как два российских человека, скажем так, из российской борьбы, настолько недопоняли друг друга и где-то дали волю эмоциям, когда за этим смотрел весь мир. Вот это было неприятно. А так — вопрос к Мамиашвили… Если есть досада от того, что спортсмены уходят… Наверное, он как президент федерации должен с этим бороться, и, насколько я знаю, — борется. Он вроде вводит новые ограничения, когда уже не получится переходить как раньше.

Но другое дело — если уже Валиев перешёл, и ему была дана открепительная, которую не мог не подписать Мамиашвили. Никто другой этого не может сделать. Соответственно, какие тогда вопросы к парню? Я считаю, у Михаила Геразиевича всё-таки была досада от того, что лидер команды, флагман этой сборной России без Садулаева Заурбек Сидаков уступил Валиеву. Заурбек Сидаков — человек, который должен был выиграть эту Европу, и все от него ждали победы. А он уступил в финале, и, наверное, это очень сильно раздосадовало. Вероятно, этот факт стал причиной, из-за которой произошёл такой всплеск. Видеть такое неприятно, но все мы люди — это эмоции», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.