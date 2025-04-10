Макгрегор намекнул, с кем он заинтересован провести следующий бой

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор намекнул, что ему интересно провести следующий поединок с победителем боя между американцем Майклом Чендлером и англичанином Пэдди Пимблеттом. Их противостояние состоится 13 апреля в Майами (штат Флорида, США) на турнире UFC 314.

«Меня интересует бой Чендлера и Пимблетта в эти выходные», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.